الاحتلال يطالب الفلسطينيين في مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح

(وكالات)

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من الفلسطينيين النازحين في مناطق الصبرة والرمال وتل الهوا والدرج بغزة الإخلاء بشكل فوري إلى مدينة دير البلح.

وتأتي هذه التوجيهات في الغالب، قبيل بدء قوات الاحتلال شن عملية عسكرية موسعة يستخدم فيها الهجمات الجوية والبرية، تحت ذريعة الاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وجاء التحذيرات بالتوجه إلى دير البلح، خلال منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا "نداء عاجل إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج".

وطالب أدرعي النازحين بالتوجه إلى ما أسماها منطقة إنسانية "آمنة" في دير البلح حسب زعمه.

#عاجل ‼️ نداء عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج في بلوكات 687, 688, 690, 693, 702, 703, 704, 705, 724, 725, 777, 783, 784, 835



من أجل أمنكم - عليكم الاخلاء بشكل فوري الى مآوي دير البلح في المنطقة الإنسانية pic.twitter.com/CGFFL9fsJW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2024

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرات عديدة النازحين الفلسطينيين أثناء طريقهم إلى ما أسماها "مناطق آمنة" أو داخل المناطق الآمنة نفسها، رغم تحديدها مناطق خالية من الاشتباكات.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد 15 فلسطينيًا وإصابة العشرات خلال المجازر التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة خلال الساعات الماضية.