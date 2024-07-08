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BBC

قبيل انعقاد قمة الناتو.. الرئيس الأوكراني يلتقي بمسؤولين من بولندا

03:50 م الإثنين 08 يوليه 2024

الحكومة البولندية

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وارسو - (د ب أ)

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي سيلتقى بمسؤولي بولندا في وارسو قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

ومن المتوقع أن يلتقى زيلينسكي برئيس الوزراء البولندي دونالد توسك منتصف اليوم. وكان توسك قد أعلن مؤخرا أنه من المرجح أن يوقع اتفاقا أمنيا ثنائيا مع زيلينسكي.

ومن المقرر أن يلتقى زيلينسكي بنظيره البولندي أندريه دودا في وقت لاحق من اليوم.

وتعد بولندا، العضوة بالاتحاد الأوروبي والناتو، واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تواجه هجوما روسيا منذ أكثر من عامين.

كما أن بولندا تقوم بدور مهم كمركز للمساعدات العسكرية الغربية لكييف. ويشار إلى أن نحو مليون لاجئ أوكراني فروا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

ومن المقرر عقد قمة الناتو بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس التحالف من 9 حتى 11 يوليو في واشنطن.

الحكومة البولندية فولودمير زيلينسكي الناتو الاتحاد الأوروبي أوكرانيا
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