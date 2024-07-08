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BBC

بعد تقديم استقالته.. ماكرون يطلب من رئيس الوزراء الفرنسي البقاء في منصبه

03:46 م الإثنين 08 يوليه 2024

إيمانويل ماكرون

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(وكالات)

أعلن قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض قبول استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال، عقب النتيجة المفاجئة للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في فرنسا.

وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون طلب من أتال البقاء كرئيس للوزراء في الوقت الحالي لضمان استقرار البلاد. وكان أتال أعلن استقالته مساء الأحد بعد إعلان النتائج الأولية.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية اليوم، تحقيق تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري الفرنسي، لفوز مفاجئ في جولة الإعادة التي جرت أمس الأحد، إلا أنه فشل في الفوز بالأغلبية المطلقة. ولم يخض التحالف الجديد الانتخابات بمرشح رئيسي.

وجاء معسكر "معا" ممثل تيار الوسط الذي يتزعمه ماكرون في المركز الثاني. فيما جاء حزب "التجمع الوطني" اليميني المتشدد بزعامة مارين لوبان، والذي كان يُنظر إليه في البداية على أنه المرشح الأوفر حظا بعد الجولة الأولى من التصويت، في المركز الثالث.

ولم تحقق أي من المجموعات الأغلبية المطلقة، وهو ما جعل تشكيل الحكومة صعبا.

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