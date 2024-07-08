وزير الخارجية: القضية الفلسطينية على رأس السياسة الخارجية المصرية

القاهرة - ( د ب أ )

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، إن استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاحا في قطاع غزة يزعزع مصداقية المجتمع الدولي.

وجاءت كلمة عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي قال فيها إن دور الأونروا لا يقتصرعلى قطاع غزة لكنه يشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان.

وأوضح عبد العاطي أنه لا بديل عن الأونروا في غزة "فهي الوكالة الوحيدة التي لديها مراكز توزيع للمساعدات بالقطاع"، مشيرا إلى التحرك مع الأطراف الدولية كافة لتأكيد استمرار الدعم المالي لوكالة أونروا.

وأضاف أن "عمل أونروا لا ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم"، مطالبا المجتمع الدولي والأطراف المانحة بضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة.

وأشار إلى أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة ، لافتا إلى أن المستشفيات المصرية تستقبل عديدا من المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، لافتا إلى أن الجهد المصري متواصل مع الدول الشريكة للعمل على وضع حد للكارثة التي تحدث في قطاع غزة.

وأكد استمرار الجهد المصري للوصول إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل بشكل جاد لتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.