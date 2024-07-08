استشهاد 436 شخصًا من مرضى السرطان في غزة لعدم توافر الدواء

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وفاة 436 مريضًا من مصابي السرطان نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول الإمدادات الإغاثية وعدم توفر العلاج اللازم تقديمه إلى المرضى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 38 ألفًا و193 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المجازر خلال الساعات الماضية على مختلف أنحاء قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدًا و75 مصابًا.

