إبحار سفينة مساعدات إنسانية إماراتية لدعم سكان غزة

دبي - (د ب أ)

أبحرت من الإمارات، اليوم الاثنين، سفينة مساعدات تحمل 5340 طنا من المواد الإنسانية متجهة إلى مدينة العريش المصرية، تمهيداً لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في تغريدة على منصة "إكس": "تحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة 4750 طنا من المواد الغذائية، و 590 طنا من المواد الإيوائية، وهي السفينة الرابعة التي توجهها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة".

وساهم في تأمين حمولة السفينة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وتم ذلك بواسطة 313 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.

وتأتي هذه الحمولة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتضمنت العملية العديد من المبادرات منها إنشاء مستشفيين ميدانيين الأول داخل قطاع غزة والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش إضافة إلى إنشاء ست محطات تحلية تنتج مليوناً و200 ألف جالون يوميا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

كما أطلقت مؤخراً عملية طيور الخير لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، وبلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها حتى اليوم 3382 طناً من المساعدات الإغاثية والإنسانية.