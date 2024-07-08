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المفوض العام للأونروا خلال كلمته بالقاهرة: فقدنا 2000 شخص من موظفينا في غزة

02:36 م الإثنين 08 يوليه 2024

فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا

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(وكالات)

ًصرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، أنه تم مقتل نحو 2000 شخص من موظفي الوكالة في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية.

وجاءت كلمة لازاريني، لدى وصوله إلى مصر حيث كان في استقباله وزير الخارجية بدر عبد العاطي، والتي قال فيها، إن مؤسسات الأونروا في قطاع غزة كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب.

وأضاف لازاريني، أنه قطاع غزة، لم يعد فيه مكانًا آمنًا، مطالبًا بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل السماح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

واستنكر لازاريني، تعليق الولايات المتحدة دعمها للوكالة، قائلًا إنه أثر سلبا على تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

من جانبه، أكد عبد العاطي، أنه لا يوجد بديل عن وكالة الأونروا داخل غزة من أجل تقديم المساعدات.

فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا غزة طوفان الأقصى
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