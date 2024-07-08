إعلان

BBC

فوز تحالف اليسار في الانتخابات البرلمانية الفرنسية

02:03 م الإثنين 08 يوليه 2024

وزارة الداخلية الفرنسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية للتصويت.

وجاء ائتلاف "معا" الوسطي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، وقالت وزارة الداخلية إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، الذي كان متقدما في الجولة الأولى من التصويت، حل في المرتبة الثالثة.

وأمام النواب حتى 18 يوليو الجاري لتشكيل الكتل البرلمانية.

وفي الوقت الحالي، تنشر وسائل الإعلام الفرنسية توزيعات للمقاعد في الجمعية الوطنية تختلف بواقع مقاعد قليلة في بعض الحالات.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الجبهة الشعبية الجديدة لديها 182 مقعدا، ومعسكر ماكرون 168 مقعدا، وحزب التجمع الوطني وحلفاؤه لديهم 143 مقعدا، والجزء المعتدل من الجمهوريين، الذين قرروا عدم التعاون مع حزب التجمع 45 مقعدا.

وبما أن التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي لم يحصلا على أغلبية مطلقة في الانتخابات، فإن الكثير من جهود تشكيل الحكومة المقبلة سوف تركز على تشكيل تحالفات محتملة وضم أعضاء مستقلين في البرلمان من جماعات أخرى لمعسكرهما.

وزارة الداخلية الفرنسية الانتخابات البرلمانية الفرنسية إيمانويل ماكرون حزب التجمع الوطني اليميني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* أول وعود الحكومة الجديدة.. مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بدرجة وزير.. السيسي يكلف رئيس الوزراء بمهمة جديدة
* فيديو.. محمد رمضان يصفع شابا في الساحل الشمالي والأخير يرد "القلم"
* الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد