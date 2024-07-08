فوز تحالف اليسار في الانتخابات البرلمانية الفرنسية

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد يوم من إجراء الجولة الثانية للتصويت.

وجاء ائتلاف "معا" الوسطي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثانية، وقالت وزارة الداخلية إن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، الذي كان متقدما في الجولة الأولى من التصويت، حل في المرتبة الثالثة.

وأمام النواب حتى 18 يوليو الجاري لتشكيل الكتل البرلمانية.

وفي الوقت الحالي، تنشر وسائل الإعلام الفرنسية توزيعات للمقاعد في الجمعية الوطنية تختلف بواقع مقاعد قليلة في بعض الحالات.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الجبهة الشعبية الجديدة لديها 182 مقعدا، ومعسكر ماكرون 168 مقعدا، وحزب التجمع الوطني وحلفاؤه لديهم 143 مقعدا، والجزء المعتدل من الجمهوريين، الذين قرروا عدم التعاون مع حزب التجمع 45 مقعدا.

وبما أن التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي لم يحصلا على أغلبية مطلقة في الانتخابات، فإن الكثير من جهود تشكيل الحكومة المقبلة سوف تركز على تشكيل تحالفات محتملة وضم أعضاء مستقلين في البرلمان من جماعات أخرى لمعسكرهما.