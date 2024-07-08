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BBC

في أول لقاء بينهما.. وزير خارجية بريطانيا يلتقى بنظيرته الكندية

01:26 م الإثنين 08 يوليه 2024

ديفيد لامي

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إدنبره - (د ب أ)

التقى وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم الاثنين، بنظيرته الكندية ميلاني جولي، في أول لقاء بينهما منذ تولى لامى منصبه، وذلك حسبما أفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وقال لامي "هل يمكنني أن أشكرك بشدة لكونك أول زائرة رسمية لي بصفتي وزيرا للخارجية هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف" لقد عرفت كندا طوال حياتي، هي دولة أحبها، لدي أسرة في كندا".

وأكد لامي أن الدولتين تربطها "أوثق علاقات"، قائلا إنه وجولي يعرفان بعضهما البعض أثناء توليه منصب وزير الخارجية في حكومة الظل.

وهنأت وزيرة خارجية كندا لامي ورئيس الوزراء كير ستارمر على فوزهما الانتخابي.

وقالت جولي " الآن لدينا الكثير لنقوم به سويا. نحن بالتأكيد في حاجة لعلاقة قوية بين كندا والمملكة المتحدة، وهي علاقة تاريخية يمكننا تعميقها".

كما أكدت الحاجة لعمل بريطانيا وكندا سويا لدعم أوكرانيا والتوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط وتخفيف التوترات في المحيطين الهندي والهادئ.

ديفيد لامي وزير خارجية بريطانيا بريطانيا كندا
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