إيران تؤكد على دعم لبنان ضد أي عدوان إسرائيلي

(وكالات)

ًصرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ستدعم لبنان للوقوف ضد أي اعتداء إسرائيلي يمس سلامة أراضيها، مؤكدة أن الدفاع عن لبنان "مبدأ أساسي" لدى إيران.

وحذرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، من أي اعتداء على لبنان سيشكل أرضية لزيادة التوتر بالمنطقة ويهدد الأمن والسلم فيها.

وحملت الخارجية الإيرانية، إسرائيل عواقب أي هجوم يستهدف الأراضي اللبنانية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

وأفادت الخارجية الإيرانية، أن قنوات التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، مشيرة إلى وجود طرق متعددة لتبادل الرسائل بين الجانبين.

وتهدد الحكومة الإسرائيلية زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشن حرب واسعة على لبنان في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.