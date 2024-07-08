"ستكون كإسقاط قنبلة ذرية على البلاد".. جنرال إسرائيلي سابق يحذر من فشل صفقة الأسرى

(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الجنرال المتقاعد من الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، قوله إن تكرار رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد صفقة بشأن الأسرى، سيكون بمثابة إسقاط "قنبلة ذرية" على إسرائيل.

وأضاف بريك، أن رفض صفقة تبادل الأٍرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، يعني خسارة الأسرى الإسرائيليين إلى الأبد والدفع بالبلاد نحو حرب إقليمية.



وحذر بريك، من أن استمرار القتال لن يساهم بأي شكل في تحقيق النصر، مشيرًا إلى أن سيكون وسيلة تدفع بإسرائيل نحو هزيمة "أكثر إيلامًا".

وأكد بريك، على عدم مقدرة الجيش الإسرائيلي على خوض مواجهة مع حزب الله اللبناني جراء التوترات الحدودية بين إسرائيل ولبنان، قائلًا "إذا لم يكن الجيش الإسرائيلي قادرا على هزيمة حماس فمن المؤكد أنه لن يستطيع هزيمة حزب الله".