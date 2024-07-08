اندلاع حريق في مبنى بورصة باكستان بكراتشي

كراتشي - (د ب أ)

اندلع حريق في الطابق الرابع من مبنى بورصة باكستان بمدينة كراتشي، اليوم الاثنين، حيث تجري الآن جهود الإنقاذ من أجل إخماد الحريق.

ونقلت شبكة "جيو" الباكستانية عن مسؤولين القول، إنه يتم حاليا التعامل مع الحريق الناتج عن حدوث ماس كهربائي.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء إنه من المتوقع أن يتم إخماد الحريق قريبا بعد أن تراجعت حدته. وبينما تم تعليق التداول في البورصة، تم الآن إعادة فتح المبنى أمام الجمهور بعد أن كان قد تم إخلائه في وقت سابق.