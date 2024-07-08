إعلان

BBC

اندلاع حريق في مبنى بورصة باكستان بكراتشي

10:38 ص الإثنين 08 يوليو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كراتشي - (د ب أ)

اندلع حريق في الطابق الرابع من مبنى بورصة باكستان بمدينة كراتشي، اليوم الاثنين، حيث تجري الآن جهود الإنقاذ من أجل إخماد الحريق.

ونقلت شبكة "جيو" الباكستانية عن مسؤولين القول، إنه يتم حاليا التعامل مع الحريق الناتج عن حدوث ماس كهربائي.

وقال مسؤولون في فرقة الإطفاء إنه من المتوقع أن يتم إخماد الحريق قريبا بعد أن تراجعت حدته. وبينما تم تعليق التداول في البورصة، تم الآن إعادة فتح المبنى أمام الجمهور بعد أن كان قد تم إخلائه في وقت سابق.

مبنى بورصة كراتشي باكستان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كييف تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 552 ألفا و190 شخصًا

إعلان

إعلان

* فيديو.. محمد رمضان يصفع شابا في الساحل الشمالي والأخير يرد "القلم"
* الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد