ماكرون يستكشف خيارات تشكيل الحكومة بعد نتيجة الانتخابات المفاجئة

باريس - (د ب أ)

بعد النتيجة المفاجئة للانتخابات البرلمانية المبكرة، يركز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، على تشكيل الحكومة.

وقبل اتخاذ أي قرارات، سينتظر رئيس الدولة النتائج النهائية للانتخابات والتشكيل النهائي لمجلس النواب، (الجمعية الوطنية)، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

وجاء في البيان "بصفته الضامن لمؤسساتنا، سيضمن الرئيس احترام الخيار السيادي للشعب الفرنسي".

وذكر قصر الإليزيه أيضًا أنه يجب الوصول إلى العدد المطلوب من المشرعين لتحقيق الأغلبية المطلقة، حسبما ذكرت قناة (بي إف إم تي في).

وأضاف "السؤال هو ما إذا كان من الممكن تشكيل ائتلاف متماسك للوصول إلى 289 نائبا" في المجلس المؤلف من 577 مقعدا.

وبحسب التوقعات، لا يستطيع أي من المعسكرين الاعتماد على الحصول على الأغلبية المطلقة.

وأظهرت نسبة المشاركة الكبيرة أن حل الجمعية الوطنية ضروري، بحسب القصر الرئاسي.

وبالنظر إلى نتيجة الانتخابات المتوقعة مع احتلال تحالف ماكرون الوسطي المركز الثاني، أوضح قصر الإليزيه: "لقد أُعلن موت معسكر الوسط: لكنه موجود، حتى بعد سبع سنوات في السلطة".