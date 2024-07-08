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BBC

بايدن: لم أكن بمثل هذا التفاؤل بشأن مستقبل أمريكا

12:02 ص الإثنين 08 يوليه 2024

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

أعرب الرئيس جو بايدن عن تفاؤله بشأن مستقبل الولايات المتحدة، اليوم الأحد، فيما يواصل حملته للفوز بولاية ثانية في منصبه، في مواجهة دعوات تطالبه بالتنحي لأسباب صحية.

وقال بايدن في كنيسة تمثل معلما تاريخيا في فيلادلفيا أغلب أتباعها من السود: "بأمانة، أنا لم أكن بمثل هذا التفاؤل من قبل بشأن مستقبل أمريكا.. وإذا بقينا معا، فأنا أعني ذلك حقا".

وحظي بايدن باستقبال حماسي، حيث ألقى خطابه أمام المصلين بصوت قوي ولم يخرج عن النص.

وأشار إلى أنه سيستضيف قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن الأسبوع القادم، وأضاف أن "العالم يتطلع إلينا، وهذه مهمة صعبة، فالعالم يتطلع إلى أمريكا لا لتحمل العبء بل لقيادة آمالهم".

ولم تفعل المقابلة التلفزيونية التي أجراها بايدن، أمس الأول الجمعة، شيئا لتبديد الشكوك حول مدى لياقته للقيام بواجباته الرئاسية لمدة أربع سنوات أخرى،

ولكنه شدد على أن "الله وحده" هو الذي في قدرته أن يجعله ينسحب من السباق.

يشار إلى أن أداء الرئيس بايدن الكارثي في المناظرة مع دونالد ترامب أدى إلى دعوات إليه بالانسحاب من السباق الرئاسي في نوفمبر المقبل.

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