مسؤول إسرائيلي: بيان نتنياهو عن شروط الصفقة يضر بإمكانية التوصل لاتفاق لإعادة الأسرى

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، إن بيان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن مبادئ وشروط الصفقة يضر بإمكانية التوصل لاتفاق لإعادة الأسرى.

وأشار المسؤول الأمني، أن نتنياهو نشر البيان قبل بدء المشاورات بوقت قصير دون إطلاع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والقادة الأمنيين، موضحا أن مسؤولين سياسيين وأمنيين فوجئوا ببيان نتنياهو.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن واشنطن ستعمل على استعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء من أسْر حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن "المقترح الذي وافقنا عليه وحظي بدعم بايدن يتيح لنا استعادة الأسرى دون المساس بباقي أهداف الحرب".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.