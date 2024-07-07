فيديو| أعلام فلسطين تزين احتفالات اليساريين بالفوز بالانتخابات التشريعية الفرنسية

وكالات

يواصل اليساريون في فرنسا، احتفالاتهم بعدما حققوا تفوّقا كبيرا على منافسيهم اليمينيين بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أن ما أظهرته يشير إلى عزمهم انتهاج سياسة خارجية مغايرة فيما يخص القضية الفلسطينية.

الاحتفالات التي انتشرت في أرجاء فرنسا، تخللتها هتافات داعمة للقضية الفلسطينية "تحيا فلسطين"، مع التلويح بالعمل الفلسطيني.

"تحيا تحيا فلسطين"..

هتافات ورفع أعلام فلسطين خلال احتفالات في فرنسا بفوز تحالف اليسار بالانتخابات التشريعية. pic.twitter.com/VS2kMj4KI0 — خبرني - khaberni (@khaberni) July 7, 2024

وما ينكشف من تصريحات بعض مسؤولي الأحزاب اليسارية في فرنسا بعد التقدم الكبير على اليمين المتطرف، يؤكد أن القضية الفلسطينية ستحظى باهتمام واسع ف بالمرحلة المقبلة داخل الأروقة السياسية الفرنسية.

وهو ما يتضح في قول زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون، إن "علينا الاعتراف بدولة فلسطين لأنه من بين الوسائل المتاحة لنا للضغط".

كذلك قالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبية اليساري ماتيلد بانو، إنه "خلال الأيام الـ15 المقبلة سنعترف بدولة فلسطين".

نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، أثارت مخاوف بعض مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ قال وزير يهود الشتات عاميحاي شيكلي، اليوم الأحد، إن نتائج الانتخابات الفرنسية سيئة جدا لليهود الفرنسيين ولدولة إسرائيل.