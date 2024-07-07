بعد تقدم اليسار في الانتخابات.. الإليزيه: ماكرون سيحترم اختيارات الشعب الفرنسي

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سينتظر ظهور الصورة الكاملة لنتائج الانتخابات البرلمانية التشريعية قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

وأكدت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون سيحترم اختيارات الشعب الفرنسي.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" وقالت، اليوم الأحد، إن النتائج الأولية تشير إلى تصدر تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، لافتة إلى أنه من غير المتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

وكشفت أن التقديرات تشير إلى حصول اليسار على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون 150 إلى 180 واليمين المتطرف 115 إلى 155.