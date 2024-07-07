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فرنسا.. زعيم الجبهة الشعبية الجديدة يطالب ماكرون باحترام إرادة الشعب و"الاعتراف بالهزيمة"

09:37 م الأحد 07 يوليو 2024

زعيم الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة جان لوك ميلان

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وكالات

قال زعيم الجبهة الشعبية الفرنسية الجديدة جان لوك ميلانشون، اليوم الأحد، إنه يجب احترام إرادة الشعب وعلى الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه النتيجة.

وأشار ميلانشون، إلى أنه يجب على ماكرون دعوة الجبهة الشعبية الجديدة لتولي الحكم، مؤكدا أنهم جاهزون لذلك و"سننفذ برنامجنا بالكامل".

وأوضح ميلانشون، أن هزيمة ماكرون أصبحت مؤكدة بشكل واضح، قائلا إن "الشعب أعطانا الثقة والنتائج أظهرت هزيمة أقصى اليمين".

وأكد ميلونشون، أن بإمكانهم "تحمل المسؤولية التاريخية ومرة أخرى أنقذنا الجمهورية".

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن النتائج الأولية تشير إلى تصدر تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية الفرنسية، لافتة إلى أنه من غير المتوقع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

جان لوك ميلانشون ماكرون الجبهة الشعبية الفرنسية الانتخابات التشريعية الفرنسية
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