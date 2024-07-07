مسؤولون إسرائيليون: سنمضي قدما بالمفاوضات إذا كان وقف إطلاق النار محددًا زمنيًا

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، اليوم الأحد، "سنمضي قدما في المفاوضات إذا كان وقف إطلاق النار محددا زمنيا".

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وأمس السبت، قالت هيئة البث العبرية عن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي، إن التقارير في الإعلام مفرطة في التفاؤل، موضحين أن التوصل لاتفاق ممكن لكن الأمر متعلق برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أن هناك صعوبات بارزة في المقترح هي قضية الأسرى وانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا.