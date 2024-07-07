إيهود باراك: نتنياهو يعمل على إفشال الصفقة من خلال بيان إغلاق الطريق أمام المفاوضات

وكالات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إفشال الصفقة من خلال بيان إغلاق الطريق أمام المفاوضات.

وأكد باراك، أن نتنياهو لا يريد أمن إسرائيل بل بقاءه السياسي، مشيرا إلى أن دم الأسرى الإسرائيليين برقبته.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

وأمس السبت، قالت هيئة البث العبرية عن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي، إن التقارير في الإعلام مفرطة في التفاؤل، موضحين أن التوصل لاتفاق ممكن لكن الأمر متعلق برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أن هناك صعوبات بارزة في المقترح هي قضية الأسرى وانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا.