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حزب الله يعلن عن أكبر عملية لقواته الجوية منذ ٨ أكتوبر

08:57 م الأحد 07 يوليه 2024

حزب الله

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وكالات

قال حزب الله إنه هاجم بمسيرات مركزا للاستطلاع الفني والالكتروني في جبل حرمون بالجولان السوري المحتل.

وأكد حزب الله أنه أصاب تجهيزات التجسس والاستخبارات والمنظومات الفنية ودمر جزءا منها في مركز الاستطلاع بجبل حرمون.

ومن ناحيته، قال مصدر في حزب الله للجزيرة إن مركز الاستطلاع الفني الإلكتروني بجبل حرمون يستهدف لأول مرة منذ حرب أكتوبر 1973.

وأضاف المصدر أن استهداف مركز الاستطلاع بجبل حرمون يعتبر أكبر عملية للقوات الجوية بالحزب منذ 8 أكتوبر.

طائرات مسيرة حزب الله لبنان الجولان السوري
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