مكتب نتنياهو: نعمل على استعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء

وكالات

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن واشنطن ستعمل على استعادة أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء من أسْر حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أن المقترح الذي وافقنا عليه وحظي بدعم بايدن يتيح لنا استعادة الأسرى دون المساس بباقي أهداف الحرب.

كانت وكالة رويترز نقلت عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.