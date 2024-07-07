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رويترز عن نتنياهو: أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لنا باستمرار القتال

07:54 م الأحد 07 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت وكالة رويترز عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، إن أي صفقة تبادل يجب أن تسمح لإسرائيل باستمرار القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يعمل على تقليل قدرات المقاومة الفلسطينية على العمل وهذا ما يفعله على كل الجبهات.

وأوضح جالانت أنه إذا وصلت إسرائيل إلى تسوية لعودة الأسرى فهذا لا يلزمها بوقف إطلاق النار مع حزب الله، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 450 عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان وهذا أمر مهم جدا.

وأضاف جالانت "عدونا لا يفهم سوى لغة القوة سواء في غزة أو لبنان"، مشددا على ضرورة مواصلة الاستعداد على الحدود الشمالية مع لبنان ضد حزب الله.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال قتل 15 من قادة الألوية وثلاثة من قادة الفرق من حزب الله.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي صفقة تبادل
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