وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين

القاهرة - (د ب أ)

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة المصرية، بأن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي تلقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن فيدان أكد خلال الاتصال على "عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين"، مبديا تطلعه للعمل المشترك مع الوزير عبد العاطي من أجل الدفع نحو تعزيز أوجه التعاون بين مصر وتركيا على مختلف المستويات. كما أكد الحرص على استمرار التنسيق المتبادل لمواجهة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب عبد العاطي عن امتنانه لنظيره التركي على المبادرة بالاتصال وتقديم التهنئة، مشيداً بـ "الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين"، ومؤكدا على "ما توليه القيادة السياسية المصرية من حرص شديد على تحقيق المزيد من الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في كافة المجالات، وكذا تنسيق الرؤى والمواقف إزاء كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال الأطر متعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين، ويرمي كذلك إلى ضمان أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية والهجرة المصري أعرب أيضاً عن تطلعه للعمل سوياً مع الوزير فيدان لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، فضلاً عن تنامي وتيرة التنسيق المشترك والتواصل الدائم فيما يتعلق بالقضايا التي تتقاطع مع مصالح الجانبين.