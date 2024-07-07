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BBC

جالانت: التسوية المحتملة لعودة الأسرى لا تلزمنا بوقف إطلاق النار مع حزب الله

07:12 م الأحد 07 يوليه 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يعمل على تقليل قدرات المقاومة الفلسطينية على العمل وهذا ما يفعله على كل الجبهات.

وأوضح جالانت أنه إذا وصلت إسرائيل إلى تسوية لعودة الأسرى فهذا لا يلزمها بوقف إطلاق النار مع حزب الله، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 450 عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان وهذا أمر مهم جدا.

وأضاف جالانت "عدونا لا يفهم سوى لغة القوة سواء في غزة أو لبنان"، مشددا على ضرورة مواصلة الاستعداد على الحدود الشمالية مع لبنان ضد حزب الله.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال قتل 15 من قادة الألوية وثلاثة من قادة الفرق من حزب الله.

يوآف جالانت جيش الاحتلال حزب الله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل جنوب لبنان
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