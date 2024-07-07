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أبو عبيدة: كابوس تحرك الضفة والقدس وأراضي الـ48 قادم لا محالة

06:53 م الأحد 07 يوليو 2024

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن ما يجري من تصاعد مستمر لعمليات المقاومة في الضفة هو رد و"خيار شعبنا في مواجهة الإبادة التي تنفذها حكومة العدو".

وأكد أبو عبيدة، أن كابوس تحرك الضفة والقدس وأراضي الـ48 قادم لا محالة وبشكل لا يتوقعه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن مجاهدي القسام تمكنوا من إعادة تدوير عدد كبير من مخلفات الاحتلال من قنابل وصواريخ ألقاها على المدنيين بكثافة غير مسبوقة في تاريخ الحروب.

وأضاف أبو عبيدة: "تحية واجبة لحزب الله ومجاهدي الفصائل الفلسطينية في لبنان وأنصار الله في اليمن والمقاومة العراقية".

أبو عبيدة كتائب القسام حماس الاحتلال الإسرائيلي حزب الله طوفان الأقصى
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