أبو عبيدة: قدراتنا البشرية بخير كبير وتمكنا من تجنيد الآلاف من المقاتلين الجدد

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن معركة رفح الجارية منذ نحو شهرين وما يحدث في الشجاعية وشمال القطاع ووسطه أكبر دليل على بأس المقاومة وفشل الاحتلال.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن معركة رفح لم تكن سوى استكمال للتدمير الممنهج والمجازر ضد المدنيين و"قد قتلنا جنودا للعدو ودمرنا آليات له".

وأكد أبو عبيدة، أن قدرة المجاهدين على القتال والصمود باتت أكبر وأعظم، موضحا أن نار الانتقام التي أشعلها الاحتلال الإسرائيلي كافية لحرقه وتدمير كل مخططاته.

وشدد أبو عبيدة على أن القدرات البشرية لكتائب القسام بخير كبير، مشيرا إلى أنها تمكنت من تجنيد الآلاف من المقاتلين الجدد.

وأوضح أبو عبيدة، أن مجاهدي القسام يقاتلون بكل صلابة ويبتدعون الوسائل والتكتيكات، لافتا إلى أن كتائب القسام الـ24 قاتلت ومعها وكل أسلحة الدعم من الشمال إلى الجنوب وفصائل المقاومة.