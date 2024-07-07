أبو عبيدة: لدينا وثائق تكشف خداعنا الاستراتيجي لجهاز الشاباك ومنظومة الاحتلال الأمنية

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، اليوم الأحد، إنه لا مكان في غزة لناقلة النمر ولا لمرتزقة يقاتلون بالأجرة ولا لضباط يقاتلون خلف المدرعات في معركة خاسرة كلهم سيرحل قتيلا أو مصابا.

وكشف أبو عبيدة، أن المقاومة لديها وثائق ستكشف عنها في الوقت المناسب وستظهر كيف أنها نفذت خداعا استراتيجيا مركبا لجهاز الشاباك ومنظومة الاحتلال الإسرائيلي الأمنية.

وأضاف أبو عبيدة "حقق مقاتلو أمتنا الأوفياء مفهوم النصرة العربية كما لم يحدث من قبل"، موجها "التحية لشعبنا ولا نزال الأحرص على وقف العدوان ولن نقبل سوى برفع الظلم عن أهلنا".

وطمأن أبو عبيدة، عناصر المقاومة والشعب الفلسطيني أن طوفان الأقصى الذي بدأ من غزة هو من تلك المعارك التي ستحقق تحولات كبيرة.