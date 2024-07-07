أبو عبيدة: لا نزال نقاتل منذ 9 أشهر في غزة بلا دعم أو إمداد خارجي

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن 9 شهور مضت منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان الصهيوأمريكي والإبادة الجماعية.

وأضاف أبو عبيدة "نذكر العالم أن طوفان الأقصى لم يكن بداية التاريخ لعملنا المقاوم بل مثل الانفجار في وجه العدو"، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تمارس التطهير والإبادة في الضفة والقدس وغزة.

وأكد أبو عبيدة أن الفلسطينيين في غزة والضفة يؤيد بشكل كاسح عملية طوفان الأقصى، موضحا أن المقاومة لا تزال تقاتل في غزة بلا دعم أو إمداد خارجي.

وأشار أبو عبيدة إلى أن مقاتليهم يقاتلون بشكل ملحمي منذ 9 شهور ويقهرون جيش الاحتلال الإسرائيلي المدجج بالسلاح والعتاد، كما يكسرونه رغم الدعم الأمريكي البريطاني.

وأوضح أبو عبيدة أن جيش الاحتلال يستخدم المدنيين دروعا بشرية، لافتا إلى أن المقاومة قدمت الشهداء الأبرار من الجنود والقادة من المستويات كافة لكن الراية لا تسقط ولن تسقط.