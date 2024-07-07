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أبو عبيدة لعائلات الأسرى: تعلمون أن النصر المطلق لنتنياهو هو انتصاره الشخصي بالبقاء بالسلطة

06:43 م الأحد 07 يوليه 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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وكالات
قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن محور وسط القطاع المسمى نتساريم سيكون محورا للموت والرعب لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أبو عبيدة، أن كتائب القسام عززت المقدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال في كل مكان على أرضها.
ووجه أبو عبيدة رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين، قائلا إنه "بات معلوما لديكم أن النصر المطلق لنتنياهو هو انتصاره الشخصي في البقاء في السلطة"، موضحا أن كل ما يفعله نتنياهو هو محاولة الهروب من الإخفاق الذي سيلازمه طوال حياته.
وأشار أبو عبيدة، إلى أن عناصر القسام تمكنوا من إعادة تأهيل بعض المقدرات المهمة وتجهيز الأفخاخ والكمائن وتصنيع العبوات القذائف.

نتنياهو عائلات الأسرى أبو عبيدة طوفان الأقصى
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