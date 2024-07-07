تضم امرأة مسلمة وأخرى لم تكمل تعليمها.. الحكومة البريطانية تضم أكبر عدد من النساء في تاريخها

كتبت- سلمى سمير:

بعد فوز حزب العمال البريطاني المعارض بنتائج الانتخابات التشريعية، شكل رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر حكومة هي الأولى من نوعها في تاريخ بريطانيا حيث شكل العنصر النسائي العدد الأكبر داخل حكومته.

وعلى عكس ما اعتاد المناصب العليا في السلطة البريطانية من ارتياد المسؤولون لمدارس وجامعات عليا خاصة، حصل عددًا كبيرًا من الوزيرات على التعليم الحكومي بل إن بينهم من لم يحصل على مؤهل عالي مثل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان أنجيلا راينر التي تركت المدرسة بينما كان عمرها 16 عامًا فقط.

ومن بين وزراء الحكومة ذوي الاهتمام الخاص، وزيرة العدل البريطانية شبانة محمود صاحبة الأصول الآسيوية، وهي المسلمة الوحيدة بداخل الحكومة البريطانية وانتخبت عن دائرة برمنغهام ليديوود كعضو في البرلمان البريطاني عام 2010 منذ انتخابات مجلس العموم.

وترجع أصول شبانة إلى مدينة ميربور في إقليم آزاد كشمير في باكستان حيث نشأت أسرتها، بينما ولدت هي في مدينة مدينة برمنغهام البريطانية حيث درست بعد ذلك الحقوق.

خلال الحكومة الجديدة تقلدت امرأة لأول مرة منصب وزارة الخزانة والذي حصلت عليه راشيل ريفز لتكون بذلك المرأة الأولى تتقلد المنصب في تاريخ المملكة المتحدة منذ أن تم إنشاؤه قبل 800 عام.

كما تضم الحكومة أصغر امرأة تشغل منصب وزيرة في المجلس الوزاري والذي كان من نصيب وزيرة النقل لويز هاي البالغة من العمر 36 عامًا.

وداخل مجلس العموم البريطاني يشكل النساء أكثر من 40% من إجمالي أعضاء المجلس، و46% من إجمالي أعضاء حزب العمال البريطاني بينما تحتل المرأة نسبة 24% من مقاعد حزب العمال المحافظين الذي خسر خلال الانتخابات التشريعية بعد استمراره لمدة 14 عامًا في سدة الحكم.