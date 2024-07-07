الحرس الثوري الإيراني يعلن تعرض إحدى مدمّراته لحادث وغرقها جزئيًا

وكالات

أفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بأن مدمرة تابعة لسلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني تعرضت لحادث.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، إن المدمرة "سهند" تعرضت لحادث في ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

وأوضحت نقلا عن بيان للجيش الإيراني، أن الحادث وقع أثناء خضوع المدمرة لعمليات صيانة بمرفأ الميناء، إذ تسربت المياه إلى الخزانات الداخلية ما أدى إلى اختلال توازن البارجة الحربية.

وأشار البيان العسكري، إلى أن عملية إعادة التوازن إلى المدمرة "سهند" لا تزال جارية، موضحا أن الإصابات الناجمة عن الحادث طفيفة وتتلقى العلاج بالمستشفيات.