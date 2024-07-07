في ظهوره الأول بعد محاولة اغتياله.. رئيس الوزراء السلوفاكي: لو سمح لي الطبيب لذهبت إلى روسيا وأوكرانيا

(وكالات)

عقب أول ظهور له بعد محاولة اغتياله في مايو الماضي، صرح رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أنه، كان يود الانضمام إلى رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في زيارته إلى كلًا من روسيا وأوكرانيا.

وأوضح فيتسو، خلال مراسم الاحتفال بالعطلة الرسمية في سلوفاكيا المخصصة للقديسين سيريل وميثوديوس، أن نصيحة طبيبه بعدم السفر جراء العملية الجراحية التي خضع لها حالت دون سفره إلى موسكو وكييف.

وجاء في كلمة فيتسو: "سامحني على صراحتي، وأود أن أعرب عن امتناني لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لأنه لم يتردد في الذهاب إلى كييف وموسكو. لو سمح لي طبيبي، لوددت بشدة الانضمام إليه".

ووصل أوربان إلى روسيا الجمعة الماضية حيث كانت المحطة الثانية بعد رحلته إلى كييف، ضمن جهوده لإنجاح مساعي السلام بين البلدين.

وتعرض فيتسو لمحاولة اغتيال في الـ15 من مايو الماضي، حيث قام رجل بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه أثناء وقوفه أمام مبنى رئاسة الوزراء.