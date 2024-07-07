طرد حوالي 2000 مهاجر أفغاني من إيران وباكستان

كابول - (د ب أ)

أعلنت وزارة "اللاجئين والعودة إلى الوطن" في أفغانستان، اليوم الأحد، أنه تم طرد حوالي ألفي مهاجر أفغاني، من إيران وباكستان.

وبحسب النشرة الإخبارية للوزارة، التي صدرت، فإنه تم طرد 1929 مهاجرا أفغانيا من قبل حكومتي باكستان وإيران.

واستنادا إلى النشرة الإخبارية للوزارة، فإن الذين تم طردهم دخلوا البلاد، عبر معابر مختلفة، بما في ذلك "سبين بولداك" و"إسلام قلعة" في ولاية "حيرات"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

وعلى الرغم من ردود الفعل الدولية، يستمر اتجاه ترحيل المهاجرين الأفغان، من إيران وباكستان.

وكانت باكستان قد بدأت عملية ترحيل المواطنين الأفغان، غير المسجلين، في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي.

وفي أعقاب بدء عملية ترحيل المهاجرين الأفغان، من مختلف ولايات باكستان، تم ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، قسرا وطوعا، إلى أفغانستان، في الأشهر الأخيرة.

وجاءت عملية طرد الأفغان من جانب باكستان لتكثيف الضغط على حكام طالبان في أفغانستان، الذين تتهمهم إسلام آباد بالتساهل مع المسلحين الإسلاميين، الذين يتردد أنهم وراء هجمات دموية عبر الحدود.