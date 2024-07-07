ضمن عملية "الفارس الشهم 3".. الإمارات ترسل شحنة مساعدات غذائية إلى النازحين جنوب غزة

غزة - ( د ب أ )



وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة، بذراعها الإنساني "الفارس الشهم 3"، اليوم الأحد، مواد غذائية على 9 آلاف نازح في خان يونس جنوب غزة، وذلك بحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة، إن عملية "الفارس الشهم 3" قدمت مجموعة من المواد الغذائية، تحتوي على الدجاج والخضروات الطازجة والخُبز والتمور والطرود الغذائية للمحتاجين من العوائل النازحة في مدينة خان يونس.

ووفقًا للوكالة، وصل عدد المُستفيدين من الحملة الإغاثية 9 آلاف مُستفيد، حيث وصلت إليهم حملة توزيع المواد الغذائية، التي تسعى من خلالها إلى إغاثة النازحين وتخفيف معاناتهم، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام، نظرا للظروف المأساوية التي تسيطر على القطاع المنكوب.

وطبقا للوكالة، "تسعى دولة الإمارات إلى الوصول لأكبر عدد من النازحين، لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، لإسعاف الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية".