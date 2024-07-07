روحاني: انتخاب بزشيكان فرصة لإحياء المفاوضات النووية مع الغرب

طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، اليوم الأحد، إن انتخاب المرشح المعتدل مسعود بزشيكان يمثل فرصة لإحياء المفاوضات مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفاز بزشيكان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عقب تغلبه على منافسه المرشح المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة التي جرت أمس السبت.

وقالت الهيئة الانتخابية الإيرانية إن بزشيكان، وهو وزير صحة سابق، حصل على 53.7% من الأصوات مقابل 44.3% لجليلي.

ونقلت صحيفة "شرق" الإيرانية عن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس من 2013 حتى 2021، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه من تيار الوسط، وصفه فوز بزشيكان بأنه "استفتاء شعبي لصالح التعاملات الايجابية مع المجتمع الدولي".

ومثل الكثير من الساسة من معسكر الإصلاحيين، دعا بزشيكان لتحسين العلاقات مع الغرب من أجل تعزيز اقتصاد إيران المتداعي.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها في 2018، عقب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق نووي مهم للغاية.

ووفقا للمراقبين، فإن استئناف المفاوضات النووية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية هو الخيار السياسي الوحيد لتحقيق إلغاء العقوبات وتحسين الوضع.