وزير الأعمال البريطاني الجديد: سنعمل على مواجهة تهديدات حزب "الإصلاح"

لندن - (د ب أ)

قال وزير الأعمال البريطاني الجديد جوناثان رينولدز، اليوم الأحد، إن حزب العمال سيسعى لمواجهة تهديدات حزب "الإصلاح" في المملكة المتحدة، وذلك بعد الأداء المتميز للحزب الشعبوي اليميني بزعامة نايجل فاراج، في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الخميس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال رينولدز في مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي نيوز"، إن الهجرة "يجب أن تقل" بعد تحذير رئيس الوزراء الأسبق توني بلير من الخطر الذي يشكله حزب "الإصلاح"، الذي سعى إلى جعل التصويت الذي جرى يوم الخميس الماضي "انتخابات بشأن الهجرة".

وأوضح رينولدز لشبكة "سكاي نيوز" أن معدلات الهجرة "كانت مرتفعة بشكل تاريخي في وقت كانت فيه الخدمات العامة معرضة لضغط، وأعتقد أنه من الصواب إدراك القلق العام بشأن ذلك".

ثم قال رينولدز في وقت لاحق لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن حزب العمال "سيأتي من أجل" حزب فاراج، موجها لحزب "الإصلاح" نفس التهديد الذي وجهه زعيمه لحزب العمال عند فوزه بمقعده.