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حزب الله يعلن يقصف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية

03:22 م الأحد 07 يوليو 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، قصف قاعدة ميرون الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا وإصابته بصورة مباشرة.

وقال الحزب، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه "في إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابوه بشكلٍ مباشر، مما أدى لِتدمير جزءٍ من تجهيزاته واندلاع حرائق في داخلها".

وكان الحزب أفاد، في بيان سابق، بـ "قصف مجاهدي المقاومة الإسلامية اليوم قاعدة "نيمرا" غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، مشيرا إلى أن " نميرا" تعد إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

حزب الله اللبناني قصف قاعدة ميرون إسرائيل صواريخ الكاتيوشا
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