عقب توليه مهامه الجديدة.. عباس يطلع رئيس الوزراء البريطاني الجديد على التطورات في الأراضي الفلسطينية

رام الله - ( د ب أ)

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عن ثقته بأن يسهم تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشتركة بين البلدين، متمنيا لحكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر النجاح والتوفيق بما يحقق التقدم والازدهار لبلاده.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، جاء ذلك في اتصال هاتفي جري اليوم بين عباس وستارمر.

وقدم عباس التهاني لرئيس الوزراء البريطاني الجديد، بمناسبة فوز حزبه "حزب العمال" في الانتخابات البرلمانية البريطانية، وتشكيله الحكومة البريطانية الجديدة وبدء مهامه.

وأطلع عباس رئيس الوزراء البريطاني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والحاجة الفورية إلى الاستجابة للجهود الدولية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحجوزة لدى إسرائيل.

وأكد عباس استعداده للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني من أجل صنع السلام من خلال حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، داعيا لأهمية اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين.

بدوره، جدد رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مواقف بلاده الداعمة لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن، وأهمية أن يتم الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

وأكد أهمية مواصلة الحكومة الفلسطينية برامجها الإصلاحية واستعداده للعمل معها واستقبال رئيس وزرائها، مشيرا إلى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيقوم قريبا بزيارة إلى فلسطين لمواصلة النقاشات السياسية، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

واتفق الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء البريطاني على مواصلة التنسيق والاتصالات لمتابعة القضايا المطروحة وتعزيز العلاقات الثنائية.