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BBC

جيش الاحتلال يزعم العثور على فتحة نفق داخل مبنى بلدية خان يونس

12:16 م الأحد 07 يوليو 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن مبنى بلدية خان يونس الذي تم استهدافه جنوبي قطاع غزة، كان يتم استخدامه بواسطة حركة المقاومة الإسلامية حماس لأغراض عسكرية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة"ذا تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

وتم استهداف المبنى أمس السبت، خلال غارة جوية بواسطة طائرة مسيرة، بعد ادعاء قوات الاحتلال وجود فتحة نفقة لعناصر المقاومة داخل المبنى متصلة بشبكة أنفاق الحركة في خان يونس.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المبنى كان تستخدمه حركة حماس، كنقطة انطلاق لعملياتها العسكرية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي العثور على فتحة نفق بلدية خان يونس حركة المقاومة الإسلامية
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