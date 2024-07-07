أوكرانيا تعلن إسقاط 13 مسيرة روسية على أراضيها

كييف - (د ب أ)

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، الليفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي شن، الليلة الماضية، هجوما على أوكرانيا باستخدام صاروخين وطائرات مسيرة من طراز "شاهد-131/136".

وأفاد أوليشوك، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 13 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف أوليشوك "هاجم الروس أوكرانيا، خلال ليلة السابع من يوليو الجاري، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم و13 طائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136 تم إطلاقها من منطقة كورسك."

وقال أوليشوك "أسقطت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات إطلاق النيران المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية 13 طائرة مسيرة من طراز شاهد في مناطق كيروفوهراد وخاركيف وسومي وبولتافا."