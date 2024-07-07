لإسقاط حكومة نتنياهو.. متظاهرون يطالبون زعيم الهستدروت بإعلان إضراب عام

تل أبيب - (د ب أ)

بدأ متظاهرون في التجمع، أمام منزل، زعيم الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) أرنون بار ديفيد، اليوم الأحد، من أجل دعوته إلى إعلان إضراب عام للمطالبة بإجراء انتخابات.

وحمل المتظاهرون لافتات، تقول "كفى حديثا، لقد حان وقت العمل"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان بار ديفيد، قد ذكر في مايو الماضي أنه فقد الثقة في الحكومة، لكنه قال إن التوقيت أساسي لأي إجراء جذري، لإجبار الحكومة على إجراء تصويت على المستوى الوطني.

يذكر أن متظاهرين، قد تجمعوا في وقت سابق صباح اليوم الأحد، أمام منازل 18 وزيرا من الائتلاف وأعضاء الكنيست، مطالبين بإجراء انتخابات، كجزء من "اليوم الوطني للاضطرابات".

وبدأ المتظاهرون مظاهراتهم في الساعة السادسة، أي بعد تسعة أشهر تحديدا من هجوم حركة حماس المفاجئ، في السابع من أكتوبر الماضي.

وخلال الهجوم الذي شنته حماس وجماعات أخرى في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة، قتل 1200 شخص وتم أخذ 250 آخرين كأسرى في قطاع غزة. وتعتقد إسرائيل أن حوالي 120 محتجزا لا يزالون داخل القطاع ، ولكن ربما لم يعد الكثير منهم على قيد الحياة في الوقت الراهن.

وتسبب الهجوم غير المسبوق في اندلاع الحرب في غزة، في الوقت الذي لا تزال تقول فيه إسرائيل إنها تعتزم القضاء على حركة حماس.