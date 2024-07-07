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BBC

هآرتس في تحقيق لها: الجيش الإسرائيلي فعل بروتوكول قتل الخاطف والمخطوف في 7 أكتوبر

11:21 ص الأحد 07 يوليو 2024

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، في تحقيقات لها أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بمنع أي سيارة من العودة إلى قطاع غزة خلال هجوم القسام في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة العبرية في حقيقاتها، إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول "هانيبال" بقتل الخاطف والمخطوف خلال الـ 7 من أكتوبر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس بقتل المدنيين في مستوطنات غلاف غزة أثناء احتجازهم خلال هجوم القسام، بينما فند عدد من الإسرائيليين الناجين روايات الاحتلال بعد ذلك بالقول إن الجيش الإسرائيلي قتل جميع الموجودين والمحتجزين داخل المستوطنات أثناء هجومهم على المقاومة.

الجيش الإسرائيلي 7 أكتوبر قطاع غزة حماس
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