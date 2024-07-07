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أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 550 ألفا و990 شخصًا

11:20 ص الأحد 07 يوليو 2024

الجيش الأوكراني

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كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 550 ألفا و990 جنديا، بينهم 1150 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8155 دبابة، منها دبابتين أمس السبت، و15645 مركبة قتالية مدرعة و14937 نظام مدفعية و1115 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و879 من أنظمة الدفاع الجوي و2352 صاروخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 360 طائرة، و326 مروحية، و11862 طائرة مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و20103 من المركبات وخزانات الوقود، و2495 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

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