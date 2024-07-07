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حكومة الاحتلال تخطط لتمديد الخدمة الإلزامية بالجيش لـ 3 سنوات

10:57 ص الأحد 07 يوليه 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لمناقشة مسألة تمديد الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي إلى ثلاث سنوات.

وسيطلع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، الوزراء بشأن هذا الأمر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت أكثر من 9 أشهر، ويحارب فيها جيش الاحتلال على جبهتي غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

وكان قد تم تقليص مدة الخدمة الإلزامية من 36 شهرا إلى 32 شهرا، في صيف عام 2014، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمديد الخدمة الإلزامية بالجيش
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