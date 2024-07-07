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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غرب مدينة غزة

10:28 ص الأحد 07 يوليه 2024

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غزة - ( د ب أ )

استشهد ثلاثة فلسطينيين، صباح اليوم الأحد، في قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) عن شهود عيان قولهم إن "طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في حي الميناء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين".

ووفق الوكالة، "قصفت مدفعية الاحتلال محيط أبراج الأسرى غرب النصيرات، بالتزامن مع إطلاق مروحيات الاحتلال نيرانها الثقيلة شرق دير البلح وسط قطاع".

وأشارت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح في قصف لطائرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. فيما واصلت المدفعية قصف شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.

قصف إسرائيلي مدينة غزة استشهاد فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي
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