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كوريا الجنوبية تعلن تسجيل سادس إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

10:27 ص الأحد 07 يوليه 2024

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سول - (د ب أ)

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل سادس حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية هذا العام.

وذكرت الحكومة، أنه تم تأكيد أحدث حالة إصابة في مدينة "يتشيون" بجنوب شرق البلاد في إقليم "جيونج سانج الشمالي" في مزرعة للخنازير، تضم حوالي 900 خنزير، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

يأتي هذا التأكيد بعد تسجيل حالات إصابة في منطقتي "يونجتشيون" و"آندونج بالإقليم.

وأرسلت سلطات مكافحة الأمراض فريق استجابة أولية وخبراء أوبئة، إلى مزرعة "يتشيون" ، حيث تعتزم تطهير المزرعة والطرق القريبة وإعدام الخنازير كإجراء وقائي.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تؤثر على البشر أو الحيوانات الأخرى ولكن المرض مميت للخنازير، ولا يوجد لقاح أو علاج له حاليا.

حمى الخنازير سول كوريا الجنوبية الخنازير
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