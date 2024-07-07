مظاهرات في إسرائيل تطالب بصفقة تبادل مع حماس وإقالة نتنياهو

كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هناك مظاهرات اندلعت في عدة مناطق بإسرائيل تطالب بصفقة تبادل مع حماس وإقالة نتنياهو، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، قال إن إسرائيل أمام الفرصة الأخيرة للوصول لصفقة لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن هناك إجماع دولي أن نتنياهو هو سبب عدم الوصول لصفقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن سيناريو استمرار الحرب مازال قائما والمحتجزين في غزة كانوا آخر اهتمامات نتنياهو.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا في حي الزيتون بمدينة غزة.

وسقط 3 شهداء و15 جريحًا سقطوا في قصف على حي الشيخ رضوان بغزة، بالإضافة إلى قصف مبنى حكوميا بخان يونس جنوب القطاع.

وتم استشهاد مريضين إثر توقف محطة الأكسجين بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة نفاذ الوقود، بالإضافة إلى اقتحام المنطقة الصناعية بمدينة البيرة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.