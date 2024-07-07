5 شهداء و15 جريحا.. الاحتلال يقصف مناطق في غزة والضفة الغربية

كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا في حي الزيتون بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن هناك 3 شهداء و15 جريحًا سقطوا في قصف على حي الشيخ رضوان بغزة، بالإضافة إلى قصف مبنى حكوميا بخان يونس جنوب القطاع.

وبحسب القناة، فإنه تم استشهاد مريضين إثر توقف محطة الأكسجين بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة نتيجة نفاذ الوقود، بالإضافة إلى اقتحام المنطقة الصناعية بمدينة البيرة وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.