إعلان

BBC

نائب بريطاني: سنشكّل مجموعة مستقلة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

11:23 م السبت 06 يوليو 2024

جيرمي كوربين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قال عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربين، إن المجلس سيشكّل مجموعة من النواب المستقلين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وأكد كوربين في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الرأي العام في بريطانيا يندد بتزويد الحكومة لإسرائيل بالأسلحة، معربا عن أمله في أن يوقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وشدد كوربين على أن تزويد إسرائيل بالأسلحة يخالف قرارات محكمتا العدل والجنائية الدوليتين.
وخلال ولاية رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك، رفضت بريطانيا مرارا المطالبات الدولية بالامتناع عن تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

جيرمي كوربين وقف إطلاق النار بريطانيا غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيديو| الحوثيون ينفذون مناورات عسكرية لمحاكاة استهداف مواقع إسرائيلية

إعلان

إعلان

" لا يعبر عن الحقيقة".. بيان مودرن سبورت بخصوص ما يثار عن أحمد رفعت
بينها فرض تسعيرة جبرية.. وزير التموين يكشف خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار