نائب بريطاني: سنشكّل مجموعة مستقلة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال عضو مجلس العموم البريطاني جيرمي كوربين، إن المجلس سيشكّل مجموعة من النواب المستقلين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد كوربين في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الرأي العام في بريطانيا يندد بتزويد الحكومة لإسرائيل بالأسلحة، معربا عن أمله في أن يوقف رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وشدد كوربين على أن تزويد إسرائيل بالأسلحة يخالف قرارات محكمتا العدل والجنائية الدوليتين.

وخلال ولاية رئيس الحكومة السابق ريشي سوناك، رفضت بريطانيا مرارا المطالبات الدولية بالامتناع عن تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.